Российский генерал раскрыл секреты обеспечения безопасности президентского лайнера

Москва, 13 апреля. Российский летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал тонкости обеспечения безопасности для президентского самолета Ил-96-300ПУ.
Военный опубликовал полноценный видео-обзор на YouTube-канале. По его словам, борт номер один оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем.
«То есть распределенная система сил и средств наблюдения самолета за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше», — поясняет Попов.
Специалист отметил, что имеющееся оборудование представлено в двух экземплярах на случай нештатных ситуаций, причем некоторые виды аппаратуры продублированы несколько раз.
«На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет», — рассказал летчик.