Российский генерал раскрыл секреты обеспечения безопасности президентского лайнера

Москва, 13 апреля. Российский летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал тонкости обеспечения безопасности для президентского самолета Ил-96-300ПУ.

Военный опубликовал полноценный видео-обзор на YouTube-канале . По его словам, борт номер один оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем.

«То есть распределенная система сил и средств наблюдения самолета за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше», — поясняет Попов.

Специалист отметил, что имеющееся оборудование представлено в двух экземплярах на случай нештатных ситуаций, причем некоторые виды аппаратуры продублированы несколько раз.

«На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет», — рассказал летчик.

Более того, по словам военного, президентский лайнер может пройти до 800 километров и удачно приземлиться даже в случае, если работать будет только один двигатель. Попов утверждает, что такими заслугами Ил-96-300ПУ обязан отечественным конструкторам, а именно — доктору технических наук и профессору Генриху Новожилову.

Отметим, российские самолеты постоянно подвергаются модернизации. Так, например, истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новую навигационную систему для решения задач в Арктике, а МиГ-35 планируется оснастить системой с элементами искусственного интеллекта, говорится на сайте 360tv.ru.