Космическую ракету для панды соорудили в Московском зоопарке. ФАН-ТВ

Ракета, состоящая частично из съедобных материалов, пришлась панде по вкусу.

Жуи из московского зоопарка не стала первой в мире пандой, которая отправилась покорять внеземные орбиты. Но в честь Дня космонавтики сотрудники зверинца соорудили для животного ракету, в космос на такой не улетишь, но приобщиться к делу можно. Фюзеляж аппарата частично состоит из съедобного для зверя бамбука. Внутри для Жуи тоже приготовили лакомство, закрепили в салоне яблоко.

Животное на новый объект в своем доме отреагировало с удивлением. Панда попыталась проникнуть на борт корабля, но отвлеклась на лакомства и принялась за трапезу. Все происходящее сотрудники зоопарка сняли на видео и выложили в Сеть. Теперь над Жуи умиляются пользователи Интернета.