Эфир: Домашнее насилие и декриминализацию побоев обсудили в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 13 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Как надо наказывать за побои».

Конституционный суд России внес поправки в статью 116 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Пока диспозиция статьи звучит так:

«Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев».

Если преступник не был подвергнут административному наказанию за побои, он не понесет наказания за повторное преступление. Но ранее, когда декриминализовалась статья о побоях, предполагалось, что за повторные преступления виновник будет наказываться в уголовном порядке. Именно на это обстоятельство обратил внимание Конституционный суд, требуя исправить правовую коллизию.

Российское общество разделилось на два лагеря — одни граждане считают, что насилие, особенно домашнее, нужно жестко пресекать — даже ценой разрушения семьи, другие — что вмешательство государства в семейные дела недопустимо.

Почему с 2017 года в стране регистрируется вдвое меньше преступлений по статье «Побои»? Нужно ли усиливать ответственность за такое насилие и вместо штрафов в пять тысяч рублей наказывать преступников реальным лишением свободы? Почему полицейские и судьи так снисходительны к драчунам? Куда делась уголовная ответственность за хулиганство?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: писательница, маркетолог Маргарита Грачева, депутат Госдумы Оксана Пушкина, депутат Госдумы Виталий Милонов, адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян.