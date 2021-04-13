Жителям России рассказали о новых правилах предоставления льгот

Москва, 13 апреля. Новые правила получения некоторых льгот вступают в силу в России с 19 апреля. Ряд поправок уже действует с 11 апреля.

Изменения российского законодательства, касающиеся правил и порядка выплат, затрагивают материнский капитал, компенсации и пособия. Об этом пишет «Лайф».

Так, с 19 апреля в России начинают действовать новые сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами, а также протезно-ортопедическими изделиями. Помимо этого, скорректирована классификация технических средств реабилитации.

Инвалиды, а также семьи, в которых проживают дети-инвалиды, теперь имеют право на получение компенсационных выплат за приобретенные средства реабилитации или услуги как по месту постоянной регистрации, так и по месту фактического проживания. Другим нововведением стало изменение правил пользования материнским капиталом. Приказ Минтруда, определяющий соответствующий регламент, вступил в силу с 11 апреля. Начиная с этой даты, в России установлен порядок действий для перевода средств на накопительную пенсию в случае, если родители отзывали средства на иные цели, но не использовали эту сумму.

Недавно был опубликован список государственных мер поддержки, о которых многие россияне не догадываются. Они касаются ипотеки, надбавок, социальной поддержки.