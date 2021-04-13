Михеев назвал журналистов «Дождя» пятой колонной после их интервью с Гончаренко

Журналистов телеканала «Дождь» можно охарактеризовать одним емким выражением – «пятая колонна». Об этом в интервью ФАН заявил политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.

Ранее Павел Лобков, один из ведущих «Дождя», позвал в свой эфир, посвященный накалению обстановки в Донбассе, депутата Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Парламентарий известен тем, что принимал непосредственное участие в одном из самых жутких событий 2014 года: сожжении 2 мая русских жителей Одессы в Доме профсоюзов на Куликовом поле, организованном украинскими националистами.

«Нет ничего удивительного в наличии такого гостя на «Дожде», — заметил Михеев. — Это СМИ уже давно зарекомендовало себя в качестве «пятой колонны». Странно, что наше государство позволяет ему не только существовать, но еще и довольно беспрепятственно работать — особенно, на фоне официальной позиции России. Зачем это делается, я лично не понимаю».

Ранее в эфире «Вести FM» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, назвал Павла Лобкова «человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, специалистом по членам разных этнических групп», комментируя появление Гончаренко в гостях у телеведущего.

«Приглашает его в свой эфир, как будто бы так надо!» — возмутился политолог и потребовал от государства жестче реагировать на подобного рода случаи.

По мнению эксперта, разгул вольностей среди таких СМИ, как «Дождь», делает страну уязвимой и может спровоцировать ее развал, как это случилось в 1917 году.

Алексей Гончаренко известен тем, что за время свей политической карьеры не раз «менял фасон» в зависимости от текущей политической ситуации на Украине. По воспоминаниям журналистки издания News Front Юлии Витязевой, политик до 2014 года был активным членом «Партии Регионов» и занимал так называемую «антиукраинскую позицию».

После Евромайдана, в ходе которого был свергнут законный президент Виктор Янукович, Гончаренко резко поменял взгляды и во время «Крымской весны» приезжал на полуостров агитировать местное население против воссоединения с Россией. После провала миссии, уехал в Одессу, где выступил куда «успешнее», объединившись с местными националистами, которые сожгли местный Дом профсоюзов вместе с находившимися там людьми.