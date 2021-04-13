Вакцинированные туристы смогут посещать Израиль с 23 мая

Тель-Авив, 13 апреля. Власти Израиля подготавливают программу по принятию вакцинированных от COVID-19 туристов с 23 мая. Об этом сообщили в минздраве и минтуризме страны.

Первые группы вакцинированных от коронавируса туристов смогут въезжать на территорию Израиля с 23 мая 2021 года. Въезд будет регулироваться квотой, а результаты покажут возможность снятия ограничений. Туристам необходимо будет сделать ПЦР-тест перед посадкой на самолет и по прибытию в аэропорт Израиля, сообщается в заявлении министерств.

Власти государства продолжают обсуждать с другими странами возможность введения сертификатов вакцинации. Кабмин Израиля 16 марта объявил о восстановлении авиасообщения по всем направлениям, но въезд в государство до 8 апреля был ограничен.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал панику из-за закрытия границ между Турцией и Россией. По его словам, турецкие отельеры способны поднять информационный шум из-за недовольства отменой авиасообщения.