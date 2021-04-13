Минэнерго и НПЗ договорились об инвестициях на 800 млрд рублей

Москва, 13 апреля. Министерство энергетики Российской Федерации собирается вложить порядка 800 млрд рублей в реконструкцию и эксплуатацию установок вторичной переработки нефти.

Нефтеперерабатывающие заводы смогут получить около 800 млрд рублей на модернизацию и введение в эксплуатацию 30 установок вторичной переработки нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках соглашений нефтяными компаниями запланированы ввод и реконструкция 30 технологических установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйств», — отмечается в сообщении министерства.

Предполагается, что в проект будет вложено примерно 800 млрд рублей с 2019 по 2026 год. Соглашения простимулируют производство автомобильного бензина на 3,6 млн тонн ежегодно. Объемы производства дизельного топлива также возрастут на 25 млн тонн.

Описанные соглашения были заключены с Московским НПЗ, Омским НПЗ, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезом», Афипским НПЗ, «Орскнефтеоргсинтезом», Новошахтинским заводом нефтепродуктов, «Танеко», Ильским НПЗ, предприятием «Газпром нефтехим Салават», Новокуйбышевским НПЗ, Сызранским НПЗ, Туапсинским НПЗ, Комсомольским НПЗ и Антипинским НПЗ.

Многие эксперты уверены, что цена на топливо до конца апреля снизится. При этом сейчас на рынке в нефтяном секторе наблюдается «полный штиль».