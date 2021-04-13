Жириновский предложил переименовать город Энгельс

Москва, 13 апреля. Город, названный именем немецкого мыслителя Фридриха Энгельса, необходимо переименовать, поскольку философ являлся русофобом.

Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам российского политика, целый город и памятник Энгельсу стоит на бывшей Кропоткинской площади. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию <...> Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали с их именем и улицы?» — подчеркнул Жириновский.

«Национальная служба новостей» сообщала, что ранее лидер ЛДПР в своем Twitter выступил против запрета на суррогатное материнство.

Ранее Жириновский заявил, что Украина может в скором времени исчезнуть как единое государство.