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Почему американские акции вскоре перестанут быть интересными миру
pixabay.com  /  Gerd Altmann
Экономика

Почему американские акции вскоре перестанут быть интересными миру

Главный стратег по глобальным рынкам Марко Коланович считает, что мировые рынки достигли точки, когда стоимостные акции будут преобладать над ростовыми в течение значительного периода.

Вашингтон, 13 апреля. Один из крупнейших американских финансовых холдингов JPMorgan, образовавшийся благодаря слиянию крупных банков США, также занимается консалтингом и прогнозированием. И сейчас, по их подсчетам, планируется массовое сокращение интереса к американским активам. Такая ситуация связана с тем, что мировые рынки, вероятно, достигли своего пика, и стоимостные акции будут выше ростовых в течение еще долгого времени, сообщает NewsFront.

«Восстановление стоимости, вызванное обновлением после пандемии, снижением волатильности и поддержкой фискальной и денежно-кредитной политики, будет продолжаться в течение некоторого времени, поскольку различные факторы влияют на систему», — пояснил главный стратег по глобальным рынкам JPMorgan Chase Марко Коланович.

По его словам, сложившаяся ситуация станет причиной долгосрочного инвестиционного сдвига, учитывая то, что восстановление американской экономики продлится дольше и глубже и окажет большее влияние на стили и потоки инвесторов.

Также, по его мнению, хоть рост доходов казначейских ценных бумаг и достиг пика, который в корне поменял правила игры в пользу стоимостных активов, все равно это — не слишком негативный фактор для рынка ценных бумаг, пока десятилетний период не дойдет до отметки в 2,5%. На сегодня ориентировочная доходность уже выросла до 1,77%. Это произошло под конец марта и стало самым высоким уровнем начиная с января 2020 года.

Коланович считает, что в скором времени американские бизнесмены потеряют лидерство на мировых фондовых рынках. По его мнению, уже к концу года интерес трейдеров перейдет на активы государств, которые продемонстрируют успехи в борьбе с пандемией.

«Поскольку США опережают выздоровление от коронавируса, они, вероятно, сейчас сильнее, но во второй половине года Европа, Япония и развивающиеся рынки могут выйти вперед», — заключил Марко Коланович.

 Ранее сообщалось, почему США не торопятся с санкциями по строительству «Северного потока — 2».

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