Почему американские акции вскоре перестанут быть интересными миру

Вашингтон, 13 апреля. Один из крупнейших американских финансовых холдингов JPMorgan, образовавшийся благодаря слиянию крупных банков США, также занимается консалтингом и прогнозированием. И сейчас, по их подсчетам, планируется массовое сокращение интереса к американским активам. Такая ситуация связана с тем, что мировые рынки, вероятно, достигли своего пика, и стоимостные акции будут выше ростовых в течение еще долгого времени, сообщает NewsFront.

«Восстановление стоимости, вызванное обновлением после пандемии, снижением волатильности и поддержкой фискальной и денежно-кредитной политики, будет продолжаться в течение некоторого времени, поскольку различные факторы влияют на систему», — пояснил главный стратег по глобальным рынкам JPMorgan Chase Марко Коланович.

По его словам, сложившаяся ситуация станет причиной долгосрочного инвестиционного сдвига, учитывая то, что восстановление американской экономики продлится дольше и глубже и окажет большее влияние на стили и потоки инвесторов.

Также, по его мнению, хоть рост доходов казначейских ценных бумаг и достиг пика, который в корне поменял правила игры в пользу стоимостных активов, все равно это — не слишком негативный фактор для рынка ценных бумаг, пока десятилетний период не дойдет до отметки в 2,5%. На сегодня ориентировочная доходность уже выросла до 1,77%. Это произошло под конец марта и стало самым высоким уровнем начиная с января 2020 года.

Коланович считает, что в скором времени американские бизнесмены потеряют лидерство на мировых фондовых рынках. По его мнению, уже к концу года интерес трейдеров перейдет на активы государств, которые продемонстрируют успехи в борьбе с пандемией.

«Поскольку США опережают выздоровление от коронавируса, они, вероятно, сейчас сильнее, но во второй половине года Европа, Япония и развивающиеся рынки могут выйти вперед», — заключил Марко Коланович.

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