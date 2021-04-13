Мантуров объяснил кадровые перестановки в Минпромторге

Москва, 13 апреля. Минпромторг РФ перераспределяет обязанности среди руководителей подразделений и заместителей министра с учетом новых задач, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Как он уточнил, задачи, стоящие перед Минпромторгом в рамках реализации Общенационального плана действий и фронтальной стратегии экономики, требуют адаптации руководства под их выполнение, ориентацию на проектный подход и сервисную модель в работе ведомства с основной референтной группой — промпредприятиями. К таким проектам, в частности, относятся создание Фонда развития промышленности, формирование Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также мер поддержки импортозамещения и экспорта отечественной продукции, объяснил Мантуров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о назначении на должность первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова. В его обязанности будут входить вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере фармацевтической отрасли и медицинской промышленности, а также лицензирования производства лекарственных препаратов. Первый замминистра также будет координировать работу других заместителей по планированию, реализации и бюджетному обеспечению государственных программ, находящихся в сфере ведения Минпромторга.

Осьмаков при этом продолжит курировать другие сферы. Речь идет о разработке мер защиты экономических интересов и поддержки конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем рынках, реализации проекта «Международная кооперация и экспорт», работе по вопросам планирования и бюджетного обеспечения программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Помимо этого, заместитель министра займется подготовкой программ, стратегий и планов по вопросам развития промышленности в гражданских отраслях.