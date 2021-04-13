Бывший советник Захарченко уверен, что ДНР и ЛНР способны освободить весь Донбасс

Санкт-Петербург, 13 апреля. Ополчение Донецкой и Луганской народных республик с 2015 года превратилось в настоящую армию, которая способна выполнить любой приказ и даже освободить весь Донбасс. Об этом во время организованной Федеральным агентством новостей (ФАН) и Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции на тему «Чем завершился очередной кризис в Донбассе» рассказал бывший советник первого главы ДНР Александр Казаков.

Спикер уверен, что если Вооруженные силы Украины все же решат напасть на Донбасс и перейти линию фронта, то армии ДНР и ЛНР освободят территории Донецкой и Луганской областей, которые сегодня находятся под контролем Киева. Он объяснил, что донецкие и луганские власти считают эти территории своими, поскольку местные жители в 2014 году проголосовали за независимость ДНР и ЛНР от Украины.

«Военные просчитывают не только свои планы, но и планы противника. Они прекрасно понимают, что если ВСУ перейдут линию разграничения, то в ответ армии ДНР и ЛНР выйдут на границы бывших Донецкой и Луганской областей. Это минимум. Во-первых, ополчение стало армией. В Донбассе — дисциплинированные военные, поэтому они готовы выполнить даже самый неприятный приказ — не стрелять в ответ. Например, украинская сторона такие приказы не выполняет. В ДНР и ЛНР — тренированные армии. Оснащены они сегодня не так, как это было, например, в 2015 году во время Дебальцевской операции», — сказал он.

Также он добавил, что на подконтрольной киевским властям территории Донбасса проживают люди, которые регулярно посещают Донецк и Луганск. Поэтому, указал Казаков, местное население примет как освободителей солдат Донецкой и Луганской народных республик, если Вооруженные силы Украины захотят завершить конфликт военным путем.

Бывший советник первого главы ДНР объяснил, почему западные страны не поставляют Украине новые виды вооружения для войны с народом Донбасса, а присылают Киеву либо списанное оружие, либо советское, которое осталось на территории государств Европейского союза. Казаков считает, что Запад боится проекции со стороны Российской Федерации.

«Они эту информацию четко считывают. Организованно никто не пошлет туда ни одного человека. Они скупают старое советское оружие и передают его через Литву. Если НАТО проставит на линию фронта современное оружие, то удар будет не по Киеву, а по Брюсселю. Ведь штаб НАТО находится именно в Брюсселе», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представитель ЛНР на переговорах в Минске по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал Запад координатором Украины в преступлении против народа.