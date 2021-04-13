Сосновский: Навальный пытается симулировать тяжелое состояние

В «Альянсе врачей» (признан иностранным агентом) считают, что физические упражнения, которые, предположительно, Алексей Навальный выполнял на фоне голодовки и общего тяжелого состояния, якобы являются нормой. В комментарии журналисту ФАН политолог Александр Сосновский указал, что на самом деле подобная активность может навредить здоровью оппозиционера.

На странице «Команды Анастасии Васильевой» в Twitter появилась запись от администрации сообщества с реакцией на просьбы СМИ прокомментировать упражнения человека, похожего на основателя ФБК (иностранный агент). Соответствующая видеозапись появилась в сети 9 апреля.

Как видно из сообщения, «команда» Васильевой попыталась сослаться на то, что человек на видео не обязательно может быть Алексеем Навальным. В то же время указывается, что даже если речь идет о нем, то для спины подобные упражнения приносят пользу, а значит, комментировать тут нечего.

Напомним, уже больше недели оппозиционер держит голодовку. Ранее стало известно, что у него обнаружили две межпозвоночные грыжи и диагностировали протрузию. Кроме того, сам Навальный жаловался на высокую температуру и потерю чувствительности в руках и ногах. Общая картина физического состояния основателя ФБК дает основания полагать, что он не способен выполнять отжимания и скручивания. Однако, судя по размещенным в открытом доступе кадрам, мужчина достаточно активен и подвижен.

Так, по мнению Александра Сосновского, те упражнения, которые делал предполагаемый Навальный, для него должны быть категорически запрещены. Это связано с тем, что они могут спровоцировать различные обострения.

«Поэтому то, что делает Навальный, опираясь на руки, поднимая потом руку или разворачивая позвоночник, — такие упражнения не может делать человек, у которого есть межпозвоночные грыжи. Это неминуемо бы вызвало у него нестерпимую боль, вплоть до самых серьезных последствий. Поэтому остается только предполагать, что боли какие-то есть, но там далеко до защемления нерва или грыжи», — считает он.

Политолог не исключил, что в данном случае речь идет об «определенной попытке симулировать тяжелое состояние». Навальный мог пойти на такой шаг, чтобы привлечь к себе внимание и перевестись в более «щадящее место». Например, в лазарет или больницу, где к нему могли бы получить доступ СМИ и юристы.