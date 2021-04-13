Пожарные нашли тела семейной пары на пепелище в Барнауле

Барнаул, 13 апреля. Мужчина и женщина погибли при пожаре в барнаульском многоэтажном доме, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Смертельный пожар произошел в квартире на десятом этаже на Взлетной улице в Барнауле. Спасатели обнаружили при тушении возгорания трупы — женщины 1956 года рождения и мужчины. По предварительной информации, они были мужем и женой.

Из многоэтажки также были эвакуированы 20 человек, в том числе шесть детей. Специалисты выясняют причины и подробности происшествия.

Пожилая пара погибла при пожаре в Архангельске, сообщало Федеральное агентство новостей. Их останки нашли при разборе завалов.