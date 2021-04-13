Россиянам рассказали, как можно заработать благодаря солнечной батарее на даче

Москва, 13 апреля. В России появилась новая форма заработка. Выработанное на собственном участке электричество можно продавать сетевым компаниям, сокращая таким образом свои счета.

Наиболее целесообразно применять солнечные панели в самых солнечных регионах. Это не только юг России, но и Сибирь с Дальним Востоком, отметил директор компании «Экопроект-Энерго» Алексей Попов. Однако такие батареи подзаряжаются и в облачную погоду, потому подобные панели можно встретить также в Великобритании и Германии, где солнца не намного больше, чем в Москве.

Переход на личные альтернативные источники энергии имеет смысл, если потребление электроэнергии заметно превышает среднестатистическое и хочется уменьшить расходы. Это подойдет владельцам дачных участков, где нет электричества, или наблюдаются регулярные перебои с его подачей, сообщает «Комсомольская правда».

Сетевые солнечные станции в среднем стоят около 50 тыс. рублей в расчете на кВт установленной мощности. Станция на киловатт даже в северных широтах летом будет выдавать 4–6 кВт*ч в сутки. То есть, потратив 100 тысяч рублей, можно рассчитывать примерно на 12 кВт*ч в сутки. При средней цене электроэнергии по России в 6 рублей за один кВт*ч экономия составит 72 рубля в день.

Солнечная генерация уже сегодня становится выгоднее сетевой электроэнергии. Об этом заявила старший научный сотрудник РАНХиГС, гендиректор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.