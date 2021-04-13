Группа археологов обнаружила останки птерозавра с необычным строением лап

Пекин, 13 апреля. Древний птерозавр, обитавший в палеолесах Китая, обладал противопоставленным пальцем на лапах. Это является одной из черт, свойственных ближайшим предкам человека.

Международная группа ученых из Великобритании, Китая и США обнаружила останки древнего птерозавра при проведении работ на формации Тяоцзишань в китайской провинции Ляонин. Результаты исследования скелета динозавра были приведены в издании Current Biology.

Эксперты не смогли полностью извлечь птерозавра из камня. Однако они сумели получить его трехмерную модель посредством рентгеновской компьютерной микротомографии. Выяснилось, что древний ящер обладал противопоставленным пальцем. Этот признак встречается у множества различных существ — хамелеонов, грызунов, некоторых птиц и родственных человеку животных. Причина образования такой особенности ученым на данный момент не известна. Предполагается, что динозавры использовали пальцы для того, чтобы освоить кроны деревьев.

В целом найденный птерозавр был достаточно небольшим. Размах его крыльев составлял около 85 сантиметров. Ученые дали ему два названия: официальное Kunpengopterus antipollicatus и неформальное манкидактиль.

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