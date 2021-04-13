В США могут приостановить вакцинацию Johnson & Johnson в целях безопасности

Вашингтон, 13 апреля. Американские ученые предлагают сделать паузу в процедуре вакцинации населения препаратом компании Johnson & Johnson, сообщили в центре по контролю и распространению заболеваний.

Согласно заявлению медицинских экспертов от 13 апреля, применение вакцины стоит приостановить из соображений предосторожности. Об этом говорится в публикации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в соцсети Twitter.

Кроме того, американские СМИ пишут о случае заражения коронавирусом после прививки препаратом Johnson & Johnson. Мужчина признается, что положительный результат теста на коронавирус шокировал его и он уже жалеет, что привился именной этой вакциной.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от коронавируса лучше, чем препарат Pfizer. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил источник, близкий к НИЦ им. Гамалеи.