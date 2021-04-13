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Штраф до полумиллиона рублей грозит жителям Мордовии за поджог сухой травы

Штраф до полумиллиона рублей грозит жителям Мордовии за поджог сухой травы

Саранск, 13 апреля. Только за последние сутки пожарные Мордовии 16 раз тушили горящую траву. В этот же день прошлого года таких выездов было всего три. Причина в ежегодном «ритуале» местных жителей, которые с помощью огня пытаются избавиться от сухой растительности.

По мнению пожарных, люди недооценивают опасность такого метода. Ведь огонь с поля может с легкостью охватить и лесной массив. И тогда ущерб будет куда больше.

«Главная причина пожаров от пала сухой травы кроется далеко не в природе, а в действиях человека, а благоприятные погодные условия только поспособствуют быстрому распространению огня. Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев огонь перекидывается на дачные заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами дачные дома», — предупредили в региональном МЧС.

В понедельник из-за пала сухой травы ожоги 83% тела получила 93-летняя жительница поселка Умет Зубово-Полянского района.

Штраф до полумиллиона рублей грозит жителям Мордовии за поджог сухой травы

Сухая осень прошлого года и человеческая беспечность оставили несколько жителей Торбеевского района без крова над головой. В октябре в селах Носакино и Новая Пичеморга сгорело больше десяти домов.

 «Вопрос пожарной охраны очень острый. Огонь подходит к населенным пунктам, а люди ничего не могут сделать. Поэтому сельским администрациям введена в обязанность опашка населенных пунктов. Мера ответственности за такое преступление тоже большая. Штрафы за поджог — до полумиллиона рублей», — рассказал ФАН руководитель управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Темниковского района Андрей Лисин.

Ранее ФАН писал о пожаре в мордовском поселке Чамзинка. Спасатели вытащили из огня двоих детей.

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