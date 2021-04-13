Штраф до полумиллиона рублей грозит жителям Мордовии за поджог сухой травы

Саранск, 13 апреля. Только за последние сутки пожарные Мордовии 16 раз тушили горящую траву. В этот же день прошлого года таких выездов было всего три. Причина в ежегодном «ритуале» местных жителей, которые с помощью огня пытаются избавиться от сухой растительности.

По мнению пожарных, люди недооценивают опасность такого метода. Ведь огонь с поля может с легкостью охватить и лесной массив. И тогда ущерб будет куда больше.

«Главная причина пожаров от пала сухой травы кроется далеко не в природе, а в действиях человека, а благоприятные погодные условия только поспособствуют быстрому распространению огня. Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев огонь перекидывается на дачные заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами дачные дома», — предупредили в региональном МЧС.

В понедельник из-за пала сухой травы ожоги 83% тела получила 93-летняя жительница поселка Умет Зубово-Полянского района.

Сухая осень прошлого года и человеческая беспечность оставили несколько жителей Торбеевского района без крова над головой. В октябре в селах Носакино и Новая Пичеморга сгорело больше десяти домов.

«Вопрос пожарной охраны очень острый. Огонь подходит к населенным пунктам, а люди ничего не могут сделать. Поэтому сельским администрациям введена в обязанность опашка населенных пунктов. Мера ответственности за такое преступление тоже большая. Штрафы за поджог — до полумиллиона рублей», — рассказал ФАН руководитель управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Темниковского района Андрей Лисин.

Ранее ФАН писал о пожаре в мордовском поселке Чамзинка. Спасатели вытащили из огня двоих детей.