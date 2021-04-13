Телекомпания CNN убрала с сайта фото танков, которое осудила Захарова

Нью-Йорк, 13 апреля. Телекомпания CNN убрала с сайта фотографию с украинским танком, которая возмутила официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее российский дипломат раскритиковала CNN за то, что американские журналисты выдали украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне». Захарова посоветовала СМИ «отвлечься от участия в общественной жизни» России и заняться своей профессией.

Ранее официальный представитель МИД РФ резко ответила на речь президента Украины Владимира Зеленского, приуроченную ко Дню космонавтики.