Возлюбленная бывшего мужа Собчак снялась без одежды

Москва, 13 апреля. Возлюбленная артиста Максима Виторгана, актриса и певица Нино Нинидзе поделилась с поклонниками пикантной фотографией. Знаменитость показала себя без одежды.

Смелый снимок появился на странице Нинидзе в Instagram в разделе Stories. Избранница бывшего мужа журналистки Ксении Собчак сфотографировалась без одежды сразу после душа. В кадре можно заметить капельки воды, еще оставшиеся на коже 29-летней актрисы. На фото певица предусмотрительно прикрыла грудь голубым полотенцем.

«Утро», — коротко подписала снимок Нинидзе.

Максим Виторган начал встречаться с актрисой грузинского происхождения в 2019 году после развода с Ксенией Собчак. Бывший муж телеведущей не скрывает новую возлюбленную и часто берет ее с собой на светские мероприятия, передает Пятый канал.

Избранница Виторгана является дочерью известной советской и российской актрисы Ии Нинидзе. У возлюбленной актера есть сын от брака с режиссером Кириллом Плетневым. Нинидзе развелась в 2019 году, как и Виторган.

Бывший супруг Собчак ранее устроил для своей избранницы романтическое путешествие. Влюбленные побывали на Байкале, а после отправились погреться на Мальдивах.