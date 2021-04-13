Навальный подал в суд на покровскую колонию из-за Корана

Владимир, 13 апреля. Осужденный блогер Алексей Навальный подал иск в суд на ИК-2 в Покрове, где он содержится. Суть претензии — не выданный заключенному Коран.

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) пожаловался на то, что за время пребывания в колонии ему «не выдали ни одной принадлежащей ему книги», в том числе Коран. Администрация колонии объяснила это процедурой проверки литературы, которая занимает порядка трех месяцев.

Кроме того, Навальный отметил, что данная книга ему нужна, чтобы лучше понимать мусульман и ислам. Блогер заверил, что чтение Корана необходимо для его «развития как христианина».

Тем временем Алексея Навального считают националистом и организатором русских маршей, сообщал ФАН со ссылкой на заявление члена политического комитета «Яблоко» Сергея Иваненко. Лидер партии Григорий Явлинский так же считает, что деятельность блогера направлена на «разжигание примитивной социальной розни».