«Аэрофлот» запустит рейсы по маршруту Москва — Горно-Алтайск

Москва, 13 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» начнет осуществлять рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и обратно. Полеты будут проходить на регулярной основе с 29 апреля.

Рейсы в мае планируется производить ежедневно, а с июня их количество должно вырасти до десяти в неделю. Доставлять в пункт назначения пассажиров будут на Boeing 737-800, одном из самых популярных лайнеров в парке авиакомпании. Для клиентов эконом-класса предполагается беспроводная система развлечений, которой можно воспользоваться с помощью подключения устройства к бортовой сети.

Для тех, кто путешествует по маршруту в бизнес-классе, кресла снабдили широкоформатными мониторами, на которых доступно к просмотру более 200 отечественных и иностранных кинолент.

Наряду с этим «Аэрофлот» продолжает расширять для граждан доступность одного из самых популярных туристических направлений в России. Горный Алтай, по данным за 2020 год, посетило около 2 млн человек. Такой показатель оказался в два раза выше, чем в предыдущие годы.

Авиакомпания ранее предложила пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Турцию, обменять их на более поздние даты. При этом возврат авиабилетов на рейсы, запланированные в период с 15 апреля по 01 июня, будет осуществляться без штрафов.