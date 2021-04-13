Гомосексуальность перестала быть поводом для развода в Чили

Сантьяго, 13 апреля. Конституционный суд Чили постановил, что нетрадиционная ориентация более не может быть причиной для расторжения брака. Судьи сочли, что это противоречит конституции страны, сообщает La Nacion.

Запрос на рассмотрение законности расторжения брака по причине «гомосексуального поведения» поступил в Конституционный суд в июне 2020 года из-за резонансного судебного дела — мужчина решил развестись со своей женой, которая стала лесбиянкой. Судья, рассматривавшая это дело, решила обратиться за разъяснением в КС.

Este domingo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, valoró el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la inadmisibilidad por inconstitucionalidad de la causal de divorcio culposo por homosexualidad.https://t.co/o5LsjFWfAU — La Nación Chile (@nacioncl) April 11, 2021

На данный момент инстанция лишь заявила, что развод по причине нетрадиционной ориентации «противоречит правам чилийцев и конституции», — однако не стал отменять действие статьи 54 закона №19.947. Согласно положениям статьи, гражданин Чили может расторгнуть брак «в случае посягательства на жизнь или жестокого обращения», «грубого и неоднократного нарушения обязанностей по сожительству», «алкоголизма, наркомании» или «нетрадиционной ориентации».

Движение за интеграцию и освобождение гомосексуалистов (Movilh) поблагодарило суд за принятие решения «в защиту равенства всех людей».

«Сегодня мы делаем исторический шаг, поскольку мы продвигаемся к окончательной отмене одной из трех гомофобных норм, действующих в Чили, в результате чего гомосексуалисты получат доступ к лучшим равным условиям», — заявил пресс-секретарь Movilh Оскар Рементерия.