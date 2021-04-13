Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника

Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника

Москва, 13 апреля. Режиссер Федор Бондарчук простился с другом своей семьи Эмилем Верником, который скончался 9 апреля. Он назвал смерть режиссера Всесоюзного радио большой утратой для своей семьи.

Траурная церемония прошла в портретном фойе МХТ имени Чехова 13 апреля. Проститься с режиссером, преподавателем кафедры мастерства актера Школы-студии МХАТ и народным артистом РФ пришли Владимир Машков, Евгений Писарев, Михаил Швыдкой, Юлия Рутберг и Гоша Куценко.

В числе присутствующих на мероприятии был и друг семьи Федор Бондарчук. Он обратился к сыну артиста Игорю Вернику, заявив, что теперь ответственность за сохранение традиций МХАТ и «Мосфильма» возложена на его плечи. Режиссер отметил, что его семья переживает боль утраты в связи с кончиной Эмиля Верника.

«Для моей семье уход Эмиля Григорьевича – большая утрата. Но хочется, чтобы не уходила эта энергия, эта память, это состояние, эта любовь к искусству и к профессии. Над профессией при Вернике никогда нельзя было ни пошутить, ни поерничать – это была святая-святых», — приводит слова Бондарчука корреспондент портала «Дни.ру».

Сын главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал, каким был его отец незадолго до смерти. По его словам, он оставался молод душой до конца своих дней.

Новости партнеров