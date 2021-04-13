Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника

Москва, 13 апреля. Режиссер Федор Бондарчук простился с другом своей семьи Эмилем Верником, который скончался 9 апреля. Он назвал смерть режиссера Всесоюзного радио большой утратой для своей семьи.

Траурная церемония прошла в портретном фойе МХТ имени Чехова 13 апреля. Проститься с режиссером, преподавателем кафедры мастерства актера Школы-студии МХАТ и народным артистом РФ пришли Владимир Машков, Евгений Писарев, Михаил Швыдкой, Юлия Рутберг и Гоша Куценко.

В числе присутствующих на мероприятии был и друг семьи Федор Бондарчук. Он обратился к сыну артиста Игорю Вернику, заявив, что теперь ответственность за сохранение традиций МХАТ и «Мосфильма» возложена на его плечи. Режиссер отметил, что его семья переживает боль утраты в связи с кончиной Эмиля Верника.

«Для моей семье уход Эмиля Григорьевича – большая утрата. Но хочется, чтобы не уходила эта энергия, эта память, это состояние, эта любовь к искусству и к профессии. Над профессией при Вернике никогда нельзя было ни пошутить, ни поерничать – это была святая-святых», — приводит слова Бондарчука корреспондент портала «Дни.ру».

Сын главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал, каким был его отец незадолго до смерти. По его словам, он оставался молод душой до конца своих дней.