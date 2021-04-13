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Кабмин назначил Шойтова заместителем главы Минцифры РФ

Кабмин назначил Шойтова заместителем главы Минцифры РФ

Москва, 13 апреля. Президент Академии криптографии России Александр Шойтов назначен на пост заместителя главы Минцифры РФ. Об этом сказано в распоряжении кабмина.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации. Ведомство объяснило, что Шойтов будет отвечать за формирование госполитики и реализацию функций министерства в области информационной безопасности.

«Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — сказано в распоряжении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что шесть новых сервисов планируется запустить на портале «Госуслуги» в 2021 году, сообщала «Национальная служба новостей».

Помимо этого, на заседании общественного совета при ведомстве прозвучало предложение отказаться от принципа равного доступа к медиасреде и интернету, декларируемого среди официальных целей Минцифры.

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