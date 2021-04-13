Кабмин назначил Шойтова заместителем главы Минцифры РФ

Москва, 13 апреля. Президент Академии криптографии России Александр Шойтов назначен на пост заместителя главы Минцифры РФ. Об этом сказано в распоряжении кабмина.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации. Ведомство объяснило, что Шойтов будет отвечать за формирование госполитики и реализацию функций министерства в области информационной безопасности.

«Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — сказано в распоряжении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что шесть новых сервисов планируется запустить на портале «Госуслуги» в 2021 году, сообщала «Национальная служба новостей».

Помимо этого, на заседании общественного совета при ведомстве прозвучало предложение отказаться от принципа равного доступа к медиасреде и интернету, декларируемого среди официальных целей Минцифры.