Зачем албанцы строят новую военную базу в Косово

Приштина, 13 апреля. Власти самопровозглашенной Республики Косово объявили о строительстве новой военной базы в районе Косовской Митровицы. Под ее возведение уже выделен участок в 191 гектар на холме Црнуша.

На данный момент город поделен на две части: Южную — албанскую, и Северную, где проживают сербы. С высоты, на которой будет находиться самая большая база так называемых Cил безопасности, можно будет обстреливать из артиллерии обе части города. В планах албанцев — размещение в новой части трех полков, это около 4000-5000 тысяч солдат.

Возведение нового военного пункта албанцев на севере южной провинции Сербии нарушает Соглашение между Белградом и международным сообществом, согласно которому сотрудники косовских сил безопасности не могут выезжать на север Косово без одобрения KFOR — международного контингента под руководством НАТО.

Сегодня представители KFOR заявляют, что НАТО все еще «пересматривает уровень своей приверженности» силам безопасности Косово и по-прежнему считает их организацией по «реагированию на стихийные бедствия».

На официальный запрос косовского портала Kossev, направленный в штаб-квартиру НАТО, знали ли они о решении построить самую крупную базу так называемых сил безопасности Косово и согласны ли с ним, изданию сообщили, что данное решение было принято непосредственно властями самопровозглашенной республики.

https://twitter.com/KoSSevnews/status/1377881723673968640

Также представители Альянса напомнили о необходимости одобрения любых действий на севере края со стороны командующего KFOR «в соответствии с соглашением, достигнутым с косовскими институтами, которое НАТО рассчитывает выполнять и впредь».

Этот шаг временных институтов Косово встретился с жестким осуждением как со стороны представителей сербского населения края, так и официального Белграда. На данный момент на территории Косово и Метохии проживает около 120 тысяч сербов, большая часть из которых проживает в анклавах. Они постоянно испытывают давление со стороны албанцев.

В связи с этим строительство данного военного объекта можно рассматривать как реальную угрозу выживания сербского населения.

«У них будут тренировочные полигоны, у них будут наблюдательные станции, и они смогут осуществить быстрый переход из этого района — быстрое проникновение и развертывание в северном Косово вплоть до административной линии с центральной Сербией. Это предотвратит возможность поставки Белградом помощи находящемуся под угрозой сербскому населению», — заявил Милован Дрецун, председатель Комитета по Косово и Метохии парламента Сербии.

Военно-политический аналитик Владе Радулович прокомментировал ситуацию вокруг расширения военной силы в частично признанном государстве корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах. По его мнению, планы по строительству базы на холме Црнуша являются продолжением стратегии формального завершения формирования так называемой «армии Косово».

«Рамочное соглашение о ее строительстве было принято не в одночасье, а несколько лет назад. Согласно ему, основу будущей армии Косово составят три сухопутных полка, территориально расположенных в восточной, южной и северной части этой территории. Численность личного состава должна быть увеличена до 5000 тысяч основного контингента и 3000 тысяч резервистов. Это лучше всего демонстрирует намерение косовских албанцев, которые рассматривают нынешние силы безопасности как шаг к конечной цели – созданию непосредственно армии», — пояснил эксперт.

Однако только база на Црнуше сможет вместить около 5000 солдат. По мнению Радуловича, наиболее тяжелой ситуация может быть для тех сербов, что живут южнее реки Ибар в Митровице.

«Несомненно, это очередной шаг, который еще больше осложнит положение сербов в этом крае. Они и без того живут в атмосфере постоянного страха, провокаций и нападений, и это напрямую повлияет на их безопасность. Гарантией их выживания сегодня является, прежде всего, поддержка Белграда и присутствие международной миссии KFOR, потому что без двух этих элементов ситуация была бы гораздо более неблагоприятной. На севере сербы образуют единое сообщество и опираются на центральную Сербию. Поэтому их положение, несмотря на создание новой базы, будет другим по сравнению с сербами, живущими в анклавах на юге», — заявил Радулович.

При этом ожидать какого-то особого вмешательства со стороны Брюсселя вряд ли стоит. Максимум, на что он способен — наблюдать за развитием ситуации и периодически выступать с официальными заявлениями.

«Призыв к сдержанности» — это практика, которую Брюссель применяет в течение многих лет, поэтому если мы хотим сделать шаг в решении косовской проблемы, я думаю, что ЕС для начала должен оказать конкретное давление на политические структуры в Приштине. Так как именно отсюда исходят многочисленные угрозы и попытки шантажа. При этом Республика Сербия зарекомендовала себя как надежный и честный партнер, готовый к компромиссу. Поддержка, которую наша страна получила среди членов ЕС, не признавших независимость Косово, безусловно, важна. Потому что эти страны являются нашей дополнительной силой в попытках найти решение относительно будущего статуса Косово и Метохии. То же самое и по отношению к формированию т. н. косовской армии — по этому вопросу до сих пор нет единого мнения в НАТО», — заключил аналитик.

На вопрос, не является ли строительство базы подготовкой к новому военному конфликту в регионе, Радулович ответил отрицательно. По его мнению, силы Республики Косово не могут сравниться с сербской армией, поэтому любые возможные попытки на военном поле были бы заранее обречены. С другой стороны, Сербия — страна крупных инвестиций и инфраструктурных проектов, которые были запущены при поддержке Запада, так что даже иностранный капитал не допустит потери инвестиций, а она неизбежна, если Сербию втянут в новый конфликт. При этом официальный Белград должен продолжать действовать в области дипломатии, избегая «военной» риторики и угроз Приштине.