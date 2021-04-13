Врачи выписали жителя Благовещенска, которому делали операцию в горящей больнице

Благовещенск, 13 апреля. Пациента, которому врачи делали сложную операцию во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписали из больницы.

Пожар в кардиоцентре произошел 2 апреля. Огонь охватил площадь в 1,6 тыс. квадратных метров. В этом время бригада из восьми хирургов проводила сложную операцию 62-летнему пациенту. Эвакуация из здания до завершения операции грозила опасными последствиями для мужчины. Однако благодаря врачам операция прошла успешно.

После окончания хирургического вмешательства пациента доставили в Амурскую областную клиническую больницу, где он пошел на поправку. И вот мужчину выписали из клиники. Его встречали жена и внучка. Всего у мужчины трое своих детей и один приемный. Пациент рассказал, что много лет назад он являлся стажером в полиции и спас детей из пожара. Он считает, что добро вернулось ему в виде успешной операции во время возгорания в больнице.

До этого сообщалось, что медики из Ростова-на-Дону провели уникальную операцию на позвоночнике 63-летней пациентки. Женщина упала в огороде, а через месяц ее нижнюю часть тела парализовало.