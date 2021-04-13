Бывший советник главы ДНР раскрыл детали очередной эскалации конфликта в Донбассе

Санкт-Петербург, 13 апреля. Экс-советник главы ДНР Александр Казаков рассказал о «маленькой проигранной войне» Киева в ходе обсуждения ситуации на Донбассе на пресс-конференции.

Казаков в эфире онлайн пресс-конференции «Чем завершился очередной кризис в Донбассе» Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» заявил, что в планах Киева стоял штурм ЛНР и ДНР — это не было спектаклем.

«Война — дело дорогое, и ресурсы, затраченные на формирование таких сил на границе, очень дорогие. Поэтому такие планы — с вероятностью 99%. Даже были ожидаемые направления удара», — заявил он.

По мнению экс-советника главы ДНР, в Киеве понимали, что никаких шансов на победу у ВСУ нет, а значит, Украина нуждалась скорее в проигранной войне. Именно так, утверждает Казаков, киевские власти смогли бы добиться у Запада денег, кредитов и траншей. Он отметил, что в нынешнем году страна оказалась в катастрофическом экономическом, политическом и культурном положении.

«Это глухой тупик. И маленькая проигранная война возвращает Украину как жертву в мировую повестку. В Киеве — там как в Белом доме: дураков мало. Они считаются с планами противника и прекрасно понимают, что если перейдут в наступление, то армии Донецка и Луганска вмиг выйдут на прежние границы области», — заверил эксперт.

Казаков утверждает, что в Киеве учитывают тот факт, что ополчение Донбасса уже превратилось в полноценную армию, а главный структурный элемент армии — дисциплина. Экс-советник главы ДНР отметил, что в народных республиках на службе состоят дисциплинированные бойцы, которые, в отличие от военнослужащих ВСУ, способны исполнять самый невероятный приказ: не стрелять.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву необходимо вести переговоры с Альянсом о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе. В свою очередь, зампредседателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова объяснила, что послужило точкой невозврата в отношениях с Украиной, сообщает сайт 360tv.ru.