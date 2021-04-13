Шойгу заявил о наращивании американских войск у границ европейской части России

Москва, 13 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о том, что Соединенные Штаты и силы НАТО перебрасывают свои войска к границам России в районе Черного моря и Балтики.

Сообщается, что недалеко от европейских границ РФ будет размещено порядка 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц техники, в том числе стратегическая авиация. Происходит процесс наращивания морских и сухопутных группировок Североатлантического альянса и США, отметил Шойгу.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу», — подчеркнул он.

Также Сергей Шойгу заявил, что ВС России перебросили две армии и три соединения ВДВ на западные рубежи РФ.