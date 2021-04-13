Шойгу рассказал о переброске двух армий и трех соединений ВДВ на западные рубежи РФ

Москва, 13 апреля. ВС России перебросили две армии и три соединения ВДВ на западные рубежи РФ в рамках проверки боеготовности. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил, что военнослужащие ВС России были переброшены для выполнения учебно-боевых задач. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в военных учениях.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — заявил глава Минобороны России.

Шойгу подчеркнул, что войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. Все проверочные маневры планируют завершить в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что министр обороны лично проинспектировал выполнение гособоронзаказа ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации», где инженеры занимаются разработкой и производством робототехнических комплексов для разных целей.