Лукашенко направился с двухдневным визитом в Азербайджан

Минск, 13 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Азербайджан с двухдневным визитом. Об этом сказано на сайте главы государства.

В сообщении сказано, что программа визита главы республики предполагает переговорную повестку. Белорусский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан​​​. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск», — говорится в сообщении.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская снова обратилась к Лукашенко с предложением о переговорах.

Помимо этого, белорусский лидер ранее заявлял, что в некоторых государствах нет необходимости сохранять посольства Белоруссии.