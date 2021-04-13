Россиянам рассказали, как миндаль поможет избавиться от лишнего веса

Торонто, 13 апреля. Употребление миндаля полезно для здоровья. Организм извлекает из ореха необходимые белки, минералы и витамины, сообщили канадские ученые.

При употреблении миндаля около пятой части калорий не абсорбируются и просто выводятся из организма. Таким образом потребление энергии из пищи уменьшается, сообщает Planet Today. Результаты исследования медиков из Канады опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.

Изучение свойств ореха показало, что при регулярном его употреблении можно избавиться от трех килограммов в год. В исследовании участвовали люди, расположенные к полноте и входящие в группу риска по заболеваниям сердца и сосудов. Часть из них избавилась от нескольких килограммов уже в процессе эксперимента.

Ранее сообщалось, что виноград и орехи признали одними из самых полезных продуктов для здоровья печени. Благодаря повышению ферментов состояние печени при потреблении этих продуктов улучшается. Подобное действие оказывают черный чай, брокколи и брюссельская капуста.