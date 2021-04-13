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Россиянам рассказали, как миндаль поможет избавиться от лишнего веса

Россиянам рассказали, как миндаль поможет избавиться от лишнего веса

Торонто, 13 апреля. Употребление миндаля полезно для здоровья. Организм извлекает из ореха необходимые белки, минералы и витамины, сообщили канадские ученые.

При употреблении миндаля около пятой части калорий не абсорбируются и просто выводятся из организма. Таким образом потребление энергии из пищи уменьшается, сообщает Planet Today. Результаты исследования медиков из Канады опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.

Изучение свойств ореха показало, что при регулярном его употреблении можно избавиться от трех килограммов в год. В исследовании участвовали люди, расположенные к полноте и входящие в группу риска по заболеваниям сердца и сосудов. Часть из них избавилась от нескольких килограммов уже в процессе эксперимента.

Ранее сообщалось, что виноград и орехи признали одними из самых полезных продуктов для здоровья печени. Благодаря повышению ферментов состояние печени при потреблении этих продуктов улучшается. Подобное действие оказывают черный чай, брокколи и брюссельская капуста.

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