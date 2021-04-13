Милонов после визита в Донбасс рассказал, что на самом деле происходит в регионе

Санкт-Петербург, 13 апреля. Обстановка в Донбассе накаляется только украинской стороной, которая постоянно обстреливает территории ДНР и ЛНР, о чем сообщил вернувшийся из Горловки депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Парламентарий ответил на главный вопрос организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции на тему «Чем завершился очередной кризис в Донбассе». Он сообщил, что недавно вернулся из Горловки и убедился, что обострение есть только в украинских головах.

«Я не слышал ни одного выстрела со стороны ДНР. Но с украинской стороны не только слышал, но и видел. Даже удалось кое-что заснять. Техники со стороны ВСУ действительно стянуто много», — сказал депутат.

По его мнению, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о концентрации российских войск вблизи украинских границ являются элементами психологического давления и политической войны.

«Российская армия проводит свои учения, когда считает нужным, и мы никому ничего не обязаны докладывать», — заявил российский парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что администрация Байдена подталкивает Зеленского к поднятию этой темы. Милонов объяснил, что все дело не в ДНР и ЛНР, а в американской администрации, которая спешит реализовать свои планы.

Украинские силовики продолжают обстреливать Донбасс. СМИ сообщили, что за истекшие сутки несколько населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам с украинской стороны. При этом пресс-секретарь президента Незалежной Юлия Мендель заявила, что наступления на Донбасс не видит. Как передал ее слова телеканал 360tv.ru, в украинском руководстве считают невозможным нападать на свой народ.