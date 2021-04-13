Украина ввела жесткие ограничения на границе с Белоруссией

Киев, 13 апреля. Власти Украины ввели ограничительные меры на границе с Белоруссией в Ровенской области, которые напоминают комендантский час. Список запретов появился в белорусских СМИ.

Теперь в регионе с 22:00 по 06:00 вводится запрет на проведение любых работ на местности от пограничных знаков и вглубь пограничной зоны на дистанции до 100 метров, передает «КП — Беларусь». Запрет касается автомобильного движения по трассам, не включенным в реестр и ведущим к линии государственной границы.

Вдобавок к этому, в рамках ограничительных мер вводится запрет на стоянку транспортных средств на обочинах между пунктами пропуска и линией границы. Теперь не допускается запуск дронов и квадрокоптеров без оповещения погранслужбы.

Согласно заявлению украинских пограничников, меры приняты для повышения контроля за соблюдением пограничного режима и для обеспечения защиты национальной безопасности. Под запрет также попало использование плавательных средств на водоемах вблизи границы.