Как отдыхаем на майские праздники 2021, продлят ли каникулы до 10 дней

Приближаются майские праздники, которые в России традиционно считаются началом весеннего сезона — граждане массово выезжают за город на шашлыки, начинают обустраивать к лету дачи, устраивают себе каникулы на популярных курортах. В этом году, как и в прошлом, увы, пандемия COVID-19 внесла коррективы в каникулярные планы россиян. Недавно стало известно, что из-за опасности завоза в Россию новых штаммов коронавируса серьезно ограничено авиасообщение с Турцией и Танзанией, значительная часть туров на конец апреля — май в эти страны будет аннулирована. Ограничения пока планируются до начала лета, но, если ситуация с COVID-19 не улучшится, они могут быть продлены.

В связи с этим в ряде СМИ появились сообщения, что для предупреждения распространения коронавируса, как и в прошлом году, в России могут быть официально объявлены нерабочие дни. Сообщалось, что дополнительные выходные могут появиться между праздниками — Днем Труда 1 Мая и Днем Победы 9 Мая.

Как отдыхаем в мае 2021 года

Как ранее сообщал ФАН, в мае 2021 года россияне в начале месяца будут дважды отдыхать по три дня подряд: на День Труда с 1 по 3 мая включительно и на День Победы с 8 по 10 мая включительно. Между этими праздниками будут четыре рабочих дня: с 4 по 7 мая включительно. При этом в пятницу, 7 мая, рабочий день будет сокращен на час.

То есть, если взять на эти четыре рабочих дня отгулы или короткий отпуск, можно организовать себе десятидневные каникулы. Отсюда и разговоры, особенно на фоне слухов о новом подъеме заболеваемости COVID-19 в Европе, что государство просто «подарит» россиянам эти четыре дня, сделав их официально нерабочими.

Как на самом деле?

На самом деле такого решения нет, но эпидемическая ситуация настолько изменчива, что, как говорится, зарекаться нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о десятидневных каникулах в мае.

«Нет, я не могу это подтвердить, — сказал Песков, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос. — Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть».

При этом он отметил, что эпидемическая обстановка может меняться и оперативный штаб будет готов реагировать на изменения.

«Правительственный штаб принимает соответствующие решения», — подчеркнул Песков.

Отметим, следующие длинные выходные россиян ждут в июне на День России, который в 2021 году выпадает на субботу. Таким образом, выходными будут дни с субботы, 12 июня, по понедельник, 14 июня, включительно. В пятницу, 11 июня, рабочий день будет сокращен на час.