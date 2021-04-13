Кадровые изменения произошли в Минпромторге РФ

Москва, 13 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых кадровых назначениях в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Директора департаментов ведомства Алексей Ученов и Василий Шпак повышены до заместителей министра. Должность первого замминистра промышленности и торговли с этого дня будет занимать Василий Осьмаков. Ранее этот пост занимал Сергей Цыба.

Осьмаков был назначен замглавы Минпромторга РФ в 2016 году. До этого он занимал должность директора департамента стратегического развития и проектного управления. Осьмаков курирует такие направления, как стратегическое развитие, регулирование внешней торговли и поддержку экспорта. В его ведении также находятся промышленная политика в сфере импортозамещения и инвестиционная политика в промышленности. Ученов ранее занимал пост главы департамента стратегического развития и корпоративной политики ведомства, а Шпак возглавлял департамент радиоэлектронной промышленности.

Минпромторг РФ ранее предложил ввести субсидии для автоконцернов за установку российской электроники. В министерстве считают, что производители получат основную выгоду от роста локализации, за счет чего компенсация утильсбора возрастет.