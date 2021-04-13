Кулеба заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира»

Брюссель, 13 апреля. Украина держит курс на Запад и никогда не станет частью «русского мира». Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Выступая на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина является частью западного демократического мира. Россия должна это понять и принять.

«Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», — сказал он.

Глава украинского МИД добавил, что Киев должен принять «на операционном уровне меры», которые бы смогли «сдерживать» Россию и ее «агрессивные намерения».

«Это может быть как новый раунд санкций, который бы поднял цену российской агрессии, это может быть прямая поддержка Украины и укрепление украинских оборонительных способностей», — добавил Кулеба.

Украинский министр на пресс-конференции НАТО также сообщил, что Киев намерен дипломатическим путем решать ситуацию в Донбассе.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает необоснованной переброску российских военных к границе с Украиной.