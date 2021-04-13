Педофил из Саранска изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы

Саранск, 13 апреля. Жителя Мордовии задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней дочери своей сожительницы. 36-летний мужчина ответит по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ. Ему грозит до 15 лет неволи.

«По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина дважды совершил преступление, посягающие на половую неприкосновенность, в отношении 14-летней дочери своей сожительницы», — сообщили журналистам в Следственном управлении Следственного комитета Мордовии.

По информации источника ФАН, мужчину задержали буквально на днях. Неизвестно, сколько бы жила мать девочки в неведении, если бы не беременность школьницы.

Ранее ФАН писал, что житель Светогорска Ленинградской области признан виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Злодеяния продолжались с 2013 по 2019 год.