Аналитики рассказали о реакции рубля на желание Зеленского поговорить с Путиным

У рынка появилась надежда, что ситуация с Донбассом будет сглажена, и удастся избежать очередного витка конфликта, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне торговалась в районе 62,6 доллара за баррель. Затем цена подскочила до 64 долларов за баррель. Сегодня произошла коррекция до 63 долларов.

«Нефть поддерживается статистическими данными из Китая, что производство в стране выросло. Импорт нефти вырос на 38 процентов. Плюс, скачок цен произошел из-за того, что хуситы заявили об атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Хотя никаких подтверждений этого не было, в моменте скачок по нефти был», — пояснили эксперты.

В ситуации с нефтью принципиально ничего не меняется. Рынок в ожидании восстановления мировой экономики. Кроме того, участники рынка ожидают отчет ОПЕК+, который выйдет сегодня в течение дня. Это может оказать позитивное влияние на сырье.

«Ожидания такие: поводов для серьезного укрепления нефти до 70 долларов за баррель нет», — считают эксперты.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль накануне немного просел. Сегодня отечественная валюта делает попытки укрепления. И в моменте торгуется в районе 77,2.

«Влияние на рубль оказала информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести прямые переговоры с главой России Владимиром Путиным. У рынка появилась надежда, что ситуация с Донбассом будет сглажена. Второй момент — Центробанк РФ вчера опубликовал отчет по инфляции. С одной стороны, отчет вышел негативный. В марте инфляция составила 0,63%, по данным ЦБ. В годовом эквиваленте — 7,9%. Это гораздо выше, чем цели ЦБ по инфляции, которые он сам себе устанавливает (в 4%). Поэтому рынок ожидает, что ЦБ поднимет сильно ключевую ставку. Может, даже сразу на полпроцента. А сильное повышение ставки — это одновременно позитив для рубля», — рассказали эксперты.

Кроме того, остается угроза санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидания санкций остаются.