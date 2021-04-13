На слушаниях о похищении судья Валерий Вецкий удалил прессу с открытого заседания

Санкт-Петербург, 13 апреля. Судья Кировского районного суда Валерий Вецкий на открытых слушаниях по уголовному делу удалил из зала корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), тем самым нарушив один из основополагающих принципов судопроизводства — гласность.

В Кировском районном суде начались слушания по уголовному делу о мошенничестве и похищении человека. На скамье подсудимых — трое обвиняемых: Василий Паршук, Андрей Спиров и Роман Юнинен. По версии следствия, в марте 2014 года они принудили потерпевшего подписать договор купли-продажи квартиры, которую он получил от государства как ребенок-сирота. При этом они насильно вывезли его из Санкт-Петербурга в Гатчину. В уголовном деле есть и другие потерпевшие, двое из них были вызваны в суд для дачи показаний.

Но услышать их показания корреспонденту ФАН не удалось. В самом начале заседания судья Валерий Вецкий потребовал у него покинуть судебный зал, никак это не мотивируя. По всей видимости, судье не понравилось, что корреспондент производил запись судебного слушания на диктофон, хотя это разрешено законом.

Еще 13 декабря 2012 года пленум Верховного суда вынес постановление №35, в котором, казалось бы, раз и навсегда установил, что следует «обратить внимание судов на то, что положения части 7 статьи 10 ГПК РФ, части 3 статьи 24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ не предусматривают обязанность лиц, присутствующих в открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в письменной форме и (или) с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разрешение на фиксацию хода судебного разбирательства в данных формах».

Более того, можно утверждать, что Валерий Вецкий поступил непрофессионально, удалив представителя СМИ из зала суда. Ведь тем самым он поставил под угрозу отмены свой будущий приговор по этому делу, и такие прецеденты есть. Например, 2 апреля 2021 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на странице своего telegram-канала опубликовала следующее сообщение:

«Апелляционной коллегией по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда отменено два приговора в связи с нарушением принципа гласности. Горсуд указал, что к числу неустранимых нарушений относятся нарушения фундаментальных основ и принципов уголовного судопроизводства, в том числе гласности, являющейся одним из общих условий судебного разбирательства, последствием которых является процессуальная недействительность производства в суде первой инстанции», — гласит текст сообщения.

Теперь у адвокатов подсудимых есть еще один аргумент для отмены приговора, а также доказательство в виде данной статьи.

Председатель суда Владимир Андрианов был слишком занят, чтобы устранить это нарушение на месте. Помощник председателя суда Мария Сарова посоветовала отправить письменный запрос.

Редакция Федерального агентства новостей воспользуется данным советом.