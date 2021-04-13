«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»

Поступки президента Турции вызывают все большее удивление. С одной стороны, он называет неприемлемыми слова Байдена о президенте России, восхищается реакцией на них Путина и обсуждает с Москвой возможности производства «Спутника V». С другой — заигрывает с Украиной и собирается на саммит «Крымской платформы». Плюс ко всему — действия турецкой армии в Идлибе, частенько выходящие за рамки здравого смысла.
Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис разбирается, что за игры ведет «султан» Эрдоган и чего ждать от него России.
В День космонавтики по «светлолицым» пабликам русскоязычного сегмента сети разнесся «плач и скрежет зубовный» — вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. Официально — для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции, но я сейчас не о «ковиде» и даже не о привычном уже нытье российских псевдолибералов, готовых оглушительно сокрушаться по любому поводу, связанному с действиями власти.
Я о том, что сообщение об этой приостановке рейсов слишком уж удачно совпало с завершившимися накануне переговорами Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Есть ли прямая связь между этими событиями — мне неведомо. Но внешняя политика, которую на протяжении нескольких последних лет ведет турецкий лидер, иногда выглядит просто феерично! О его ливийских кульбитах ФАН писал неоднократно, как, впрочем, и о сирийских. Теперь для президента Турции, судя по всему, наступило время выступить и на арене украинского политического шапито.
Судя по статье издания Sabah, совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся украинско-турецких переговоров, Эрдоган начал прямо «с козырей».
«Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем «Крымскую платформу», инициативу Украины, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Мы надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, Крым и всю Украину. Повышение уровня жизни наших крымскотатарских братьев, вынужденных покинуть родину, — это историческая и гуманитарная ответственность для нас».
Это было бы неудивительно — ну не признает и не признает, делов-то, — если бы за день до вышеупомянутой пресс-конференции в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Турции очень живо не интересовался взглядами России на методы политического разрешения донбасского кризиса и чуть позже не озвучивал тезис о безусловной необходимости соблюдения Киевом минских соглашений.
«Мы считаем, что проблемы Украины должны решаться на условиях сохранения ее территориальной целостности и мирными дипломатическими средствами. Мы надеемся, что тревожная ситуация, которую мы наблюдаем в последний период, урегулируется и режим прекращения огня будет продолжен».
А «Байрактары», между тем, будут уже не просто поставляться украинским вооруженным формированиям, а производиться прямо на месте. Хорошее подспорье «мирным дипломатическим средствам», что уж! Как и поддержка Турцией украинских претензий на вступление в НАТО.
Все эти «переговорные прорывы в украинско-турецких отношениях», естественно, не остались без внимания российской стороны, позиция которой была обнародована министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, предостерегшим мировое сообщество в целом и Турцию в частности от «подпиток милитаристских устремлений Украины».
«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся (Турция одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения».
Вот такой вот загадочный человек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Чтобы разобраться в особенностях его поведения, я снова обратился к профильным специалистам, одним из которых стал на этот раз директор Института политических исследований Сергей Марков, разъяснивший мне, какие мотивы движут «султаном».
«У Турции сейчас есть три основных цели: стать лидером исламского суннитского мира, отодвинув с этого места Саудовскую Аравию, стать лидером на территориях бывшей Османской империи и стать лидером тюркоязычного мира. Эрдоган считает, что Турция недооценена, и старается входить в любую проблематику, в том числе украинскую. Дело в том, что в Турции живет огромное количество крымских татар, на позицию которых оказывает сильнейшее влияние «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. — Прим. ФАН), полностью зависящий от американцев и не прислушивающийся к Эрдогану».
«Украинский проект Турции» эксперт назвал абсолютно маргинальным. Эрдогану, по его словам, нужно и тут показать свою значимость, а также получить электоральную поддержку от тех же крымских татар внутри страны. Потому что на прошлых выборах действующий президент потерпел сокрушительное поражение в восьми из десяти крупнейших городов Турции, включая родной для него Стамбул. Ну и — «ничего личного, только бизнес»! В данном случае, оружейный. Обстановка-то располагает!
В целом же, складывается такое впечатление, что нынешний турецкий лидер старательно разрушает ту Турцию, которую строил Мустафа Кемаль Ататюрк — светскую республику, какой мы знаем ее уже много лет.
«Эрдоган не любит Ататюрка, который снискал себе лавры на ниве не внешней, а внутренней политики, — продолжает свой рассказ Сергей Марков. — Ататюрк же положил конец турецкой «имперскости», которую Эрдоган очень хочет возродить, и поэтому расталкивает всех локтями на международной арене и всегда готов дать под дых».
Все эти устремления нового турецкого «султана» были бы не особо интересны — ну, строй ты свою «империю», она все равно вряд ли выйдет за нынешние турецкие границы. Ну, ругайся ты с США и ЕС… Не стоит делать одного: влезать в зоны российских интересов и распространять свое влияние на наши мусульманские регионы. Но главное — веди с Россией последовательную политику, а не такую, как сейчас. «Дипломатию Байрактаров» она не поймет и не примет.