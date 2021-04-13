Условия охранных обязательств на «Невской мануфактуре» изменили за три года до пожара

Санкт-Петербург, 13 апреля. По данным источника ФАН в администрации Петербурга, в 2018 году были заключены новые охранные обязательства на здание АО «Невская мануфактура».

АО «Невская мануфактура» являлась владельцем объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». В его состав входили «Главный производственный корпус с водонапорной башней», «Дом владельца», «Дымовая труба».

Еще в 2013 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников обязал через суд «Невскую мануфактуру» заключить охранные обязательства вновь выявленного объекта культурного наследия. За порчу предполагались огромные штрафные санкции. Согласно новому договору, их нет совсем.

Изначально «Невская мануфактура» наотрез отказалась подписывать документ на условиях КГИОП. Там за нарушение обязательств, порчу памятника культуры возлагались миллионные штрафы. Представители компании заявили, что условия кабальные и они такие санкции не потянут.

КГИОП пришлось обратиться в суд. Только через него «Невскую мануфактуру» принудили подписать охранные обязательства.

По данным источника ФАН в администрации города, в 2018 году были заключены новые охранные обязательства на объект. Они исключали штрафные санкции, но включали обязательства до 2023 года реставрировать и реконструировать объект культурного наследия.

Для того чтобы начать реставрационные работы, сначала владелец объекта должен был получить в КГИОП задание на выполнение работ. Затем — заключить договор с организацией, имеющей лицензию министерства культуры, на разработку проекта. Потом этот проект согласовать с КГИОП и после этого уже начинать реставрацию и реконструкцию.

«Начиная с 2018 года, когда уже больше половины выделенного им срока [прошло], владельцы так и не обратились ни разу в КГИОП. То есть даже не получили задание, не прошли первый этап, хотя, надо сказать, времени и так было выделено немного — процесс это длительный», — заметил источник ФАН.

То есть «Невская мануфактура» не собиралась проводить реставрацию, ремонт и реконструкцию в выделенный организации срок. В этом случае комитет мог выдвинуть ей неустойку по договору охранных обязательств. Теперь же, согласно новым обязательствам, владелец не несет никаких штрафных санкций за порчу памятников культурного наследия. Именно поэтому КГИОП еще в день пожара, то есть 12 апреля, сделал в УМВД заявление о преступлении.

Напомним, накануне при пожаре в здании «Невской мануфактуры» погиб один сотрудник МЧС, пострадали четверо пожарных и одна гражданская, находившаяся рядом. Огонь охватил четыре этажа шестиэтажного здания на площади 10 тысяч квадратных метров. Был объявлен пятый номер сложности пожара.

Ранее стало известно, что МЧС в прошлом году выявило шесть нарушений на «Невской мануфактуре».