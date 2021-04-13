СК начал проверку по факту гибели школьницы после выговора завуча из-за TikTok

Рубцовск, 13 апреля. Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы. Девочка скончалась после беседы с завучем из-за видеоролика в TikTok.

Учащаяся местного лицея скончалась в Рубцовске. Все это произошло после выговора сотрудника администрации лицея из-за опубликованного ролика. Уточняется, что в нем фигурировал одноклассник девочки, который оттирал от брюк корректор, и, якобы без его согласия запись выложили в Сеть.

После завуч вызвала ученицу и родителей. По словам очевидцев, разговор между ними состоялся на повышенных тонах. Однако вскоре девочка и мама вышли из кабинета и уехали домой, где девочка и скончалась.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Беседу проводят с сотрудниками лицея, а также учащимися, которые были знакомы с погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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