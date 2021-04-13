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Зеленский хочет извлечь выгоду из фейков про «российскую агрессию»

Зеленский хочет извлечь выгоду из фейков про «российскую агрессию»

Киев, 13 апреля. Приписываемая России «агрессия» станет проверкой отношения Запада к Незалежной. Об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью.

Заявления о якобы «эскалации российской агрессии» в последнее время звучат со стороны западных государств. Власти США говорят о передвижении войск РФ по территории Крыма и возле восточной границы Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами подчеркивал, что Москва перемещает вооруженные силы в пределах страны и на свое усмотрение. Подобные действия не должны никого волновать, поскольку никому не угрожают, отметил представитель Кремля.

В Киеве считают, что из антироссийских фейков можно извлечь выгоду. Так, по мнению Зеленского, сложившая ситуация раскроет истинное отношение западных государств к Украине. Москва «хочет поднять градус», чтобы доказать, что Киев не является партнером для Вашингтона и Брюсселя, предположил президент.

«Это своего рода испытание», — сказал Зеленский.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк заявлял Федеральному агентству новостей, что передвижение войск в пределах страны не требует объяснений перед другими странами. Его коллега Алексей Чепа в эфире НСН обратил внимание, что Россия не занимается провокациями.

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