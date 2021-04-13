Президент РФ приветствовал участников XXII Апрельской международной научной конференции

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям XXII Апрельской международной научной конференции. Кремль опубликовал телеграмму.

Российский лидер направил приветствие участникам конференции, посвященной проблемам развития экономики и общества. Президент указал на важность обсуждаемых в ходе мероприятия вопросов.

«Ваш традиционный форум, объединяющий известных ученых, экспертов, представителей органов власти и деловых кругов, является значимым событием в научной, общественной жизни России, других государств», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства оценил творческую и конструктивную атмосферу, в которой неизменно проходит научная конференция. По его словам, это позволяет участникам обсудить актуальные проблемы на профессиональном уровне.

Владимир Путин ранее предложил повысить зарплату космонавтам, сообщает НСН. Президент заявил об этом на совещании по развитию космической отрасли. В День космонавтики глава государства посадил кедр в парке Юрия Гагарина в Саратовской области.