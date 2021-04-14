Марья — зажги снега: истории и традиции праздника

14 апреля (1 апреля по старому календарю) отмечается народно-христианский праздник Марья — зажги снега. Православная церковь в этот день вспоминает преподобную Марию Египетскую. А название «зажги снега» отсылает к разгулявшемуся весеннему солнцу.

Об истории и традициях дня народного календаря — в материале ФАН.

История

Мария Египетская, чье имя дало название празднику, родилась в Александрии. В 12 лет она ушла из дома и начала жизнь, полную греха и пороков. Через 17 лет Провидение свело ее с группой паломников, держащих путь в Иерусалим на праздник Поклонения Кресту Господню. Когда она пожелала войти в храм со своими спутниками, путь ее преградила невидимая сила. Мария в ужасе поняла, что Бог не хочет видеть ее в святом месте, и стала молить о прощении, обещая изменить свою жизнь. Перед входом она увидела икону Богородицы и попросила ее заступиться перед Всевышним. Это помогло почувствовать духовное просветление и попасть в божий дом.

После этого случая Мария решила искупить всю греховную вину перед Богом и отправилась в Иорданскую пустыню, где посвятила посту и молитвам почти 50 лет.

Жизнь Марии стала примером большого грехопадения и следующего за ним истинного покаяния. Многие века христиане почитают преподобную Марию и верят, что святая помогает усмирить блудную страсть. Икона Марии пользуется почтением и у монахов, и у мирских людей в моменты, когда их вере требуется крепость.

Традиции

Главным занятием 14 апреля всегда были молитвы святой Марии с целью защиты от сглаза, дурного слова и порчи. Ее считали защитницей раскаявшихся в грехах женщин и страшной судьей для тех, кто этого не сделал. Поэтому день в молитвах по поводу губительных страстей был правильным решением. При этом день старались провести в кругу самых близких и родных людей, не оставаясь в одиночестве.

Интересно, что у праздника есть и альтернативное название — «Марья пустые щи». Первая версия происхождения такого названия гласит, что к апрелю у наших предков заканчивался запас капусты, поэтому щи им приходилось есть пустые и жидкие, с добавлением крапивы и щавеля. По другой версии, крестьяне этот день проводили в воздержании из уважения к святой Марии. Считалось грехом есть что-то кроме пустых щей, отсюда и название.

Весенний день считался у наших предков и днем пробуждения домового, которого обязательно нужно задобрить после долгого сна. Славяне верили, что подобно животным и духам, домовой тоже впадает в спячку на холодную зиму, а просыпается тогда, когда весна полностью вступает в свои права.

Русские полагали, что и другой дух — водяной — спит всю зиму на речном дне. Его будят половодье и солнечные лучи, а просыпается он злым и голодным. Потому за несколько дней до 1 апреля славяне покупали в жертву духу негодную лошадь, которую сытно кормили, а затем топили в реке.

Но, конечно, главным героем весеннего дня была сама природа, а именно теплое солнце и вода. Народный календарь связывал Марию Египетскую с обильным таянием снега и разливом рек, ведь «на Марию снег и за колодой растает».

Приметы и поверья

— Если весенние воды широко разлились, то летом луга будут в буйной траве;

— На берегах остался лед — год будет тяжелым;

— Синие облака по небу плывут — к теплу и дождю;

— Если ночью звезд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет;

— Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.