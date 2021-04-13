Заметный вклад молодежи в общественную жизнь отметили в Совфеде

Москва, 13 апреля. Молодые люди внесли значительный вклад в общественную жизнь за год существования Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, сообщила член Совфеда РФ Галина Карелова.

Заместитель председателя СФ выступила на заседании комитета по социальной политике. По ее словам, благодаря этой акции удалось оказать помощь более 5 млн человек. Карелова прокомментировала итоги года в молодежной политике за 2020 год.

«Движение «Мы вместе» стало одним из наиболее ярких, прорывных событий прошедшего года не только в молодежной среде. Для всей страны это стало выражением гражданской ответственности, солидарности общественных и государственных институтов, бизнеса», — сообщила зампредседателя Совфеда.

Ранее в Москве запустили обучение для молодежи в бизнес-акселераторе, передает «Национальная служба новостей». Он организован на базе приемной городского бизнес-омбудсмена.

Также в Крыму состоялся кинофестиваль этнографических фильмов. Член жюри, заслуженный артист России Михаил Богдасаров прокомментировал работы и отметил талант современной молодежи.