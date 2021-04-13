Убытки Турции из-за потери российских туристов колоссально возрастут

Анкара, 13 апреля. Турбизнес Турции шокирован решением России об ограничении авиационного сообщения из-за коронавируса. Это может нанести значительный ущерб отрасли в туристический сезон.

Авиасообщение между Россией и Турцией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Такое решение приняли в Москве из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции. Общее число путешественников, которые забронировали туры в страну в этот период, составило 533 200 человек, согласно сведениям аналитической службы АТОР. Убытки туроператоров из-за вынужденного отказа от поездок составят примерно 71 млн евро. Представители туристической отрасли в Турции шокированы данной ситуацией.

«Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период», — объяснил РИА Новости источник в отрасли.

Рассчитывать на турецких туристов также не приходится, поскольку во время Рамадана никто не путешествует. Этот период является традиционным затишьем во внутреннем туризме, добавил собеседник. Власти Турции завершили выплаты пособий гражданам, которые не могли работать во время пандемии. В такой ситуации безработица продолжится. Будет ли государство выплачивать материальную помощь, остается неизвестным.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал продлить срок ограничений на полеты между Россией и Турцией. Сейчас такие меры ввели на период с 15 апреля по 1 июня.