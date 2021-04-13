В минобороны Германии предложили увязать объемы газа по «СП-2» с «поведением России»

Берлин, 13 апреля. Объемы транспортировки газа в будущем по «Северному потоку — 2» должны зависеть от «поведения России». Об этом заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр сделала такое заявление после проведения переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине. Глава минобороны убеждена, что теперь, когда строительство «СП-2» подходит к завершению, можно задавать вопросы о том, чтобы выдерживать мораторий.

«Я твердо убеждена, что если «Северный поток — 2» будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России», — прокомментировала глава минобороны Германии.

Ранее сообщалось о заявлении США, что они не позволят проекту «Северный поток — 2» помешать взаимоотношениям страны с Германией.