Украинского министра раскритиковали в Сети после попытки высмеять датского журналиста

Киев, 13 апреля. Попытки министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия высмеять датского журналиста Йоханеса Андерсона за мытье грязного вагона поезда вызвали недовольство простых украинцев.

Недавно на Украине разгорелся скандал из-за запущенного вида местных пассажирских поездов. Журналист из Дании Йоханес Андерсон опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он с помощью швабры пытается отмыть окно в вагоне состава, следовавшего по маршруту Киев — Измаил. Затем репортер поделился своей историей на одной из украинских телеканалов, рассказав о своем недовольстве от пользования услугами «Укрзализницы».

Реакция властей Украины на это последовала практически незамедлительно, однако в результате оказалась крайне своеобразной. Вместо того чтобы заняться решением возникшей проблемы, чиновники решили выступить с критикой Андерсона. Так, Криклий обвинил иностранца в попытке пропиариться. Об этом он заявил в комментариях под публикацией депутата Ярослава Ярушина в социальной сети Facebook.

В ответ на это Андерсон отметил, что не стремился «словить хайп». Все, чего он хотел, это отмыть от грязи окно для более комфортного путешествия на поезде. Кроме того, журналист указал Криклию на то, что состояние железных дорог на Украине в последнее десятилетие только ухудшается, но сами чиновники предпочитают шутить по этому поводу, а не предпринимать реальные действия.

Украинские пользователи тоже не остались в стороне и обрушились с критикой и негодованием на министра инфраструктуры за опрометчивые высказывания.

«Мало того, что как министр вы г…но, да еще и как человек г…но. Ваш уровень — это уборщик на вокзале, но я не питаю надежду, что вы напишете заявление об отставке, потому что вы слишком тупой, чтобы трезво оценивать свои способности», — написали чиновнику в комментариях неравнодушные украинцы.

Качество работы железнодорожного транспорта и обеспечения безопасности движения на Украине действительно оставляет желать лучшего. В поездах нередко случаются проблемы, в числе которых затопленные вагоны и горящие локомотивы.