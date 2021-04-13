Россиянам посоветовали тщательнее продумывать вложения в НПФ

Москва, 13 апреля. Вложения денежных средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) необходимо тщательно продумывать, поскольку всегда существует вероятность банкротства таких организаций.

В России выявлено три негосударственных пенсионных фонда, которые не смогли выполнить свои финансовые обязательства согласно результатам ежегодного отчета. Соответствующие организации начинают работу по предотвращению банкротства, передает «Коммерсантъ».

Наибольший дефицит по итогам прошлого года в размере 12,5% обязательств (47,9 млн рублей в случае сценария поступления в НПФ пенсионных взносов) и 13% (50,2 млн рублей в случае их отсутствия) выявлен у «АПК-Фонда». Нехватка зафиксирована также у организации «Телеком-Союз» на уровне 10,7%. Наименьший дефицит оказался у НПФ «Аквилон», который составил 0,8%, пишет «ФедералПресс».

Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик ранее рассказал россиянам, как повысить пенсию до 50 тысяч рублей в месяц.